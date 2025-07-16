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В Молдове пропал малыш в возрасте года и 9 месяцев: Никто не заметил, как он вышел из дома — впервые в стране исчез такой маленький ребенок

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по номеру 112 [обновляется]

Источник: Полиция

В Оргеевском районе без вести пропал ребёнок, сообщает полиция.

Мальчика в возрасте года и 9 месяцев ищут с ночи в селе Степ-Сочь. В полицию 15 июля в 22.30 обратился брат малыша, который сообщил, что ребёнок вышел из дома в неизвестном направлении.

В день исчезновения мальчик был в серой майке и памперсе, босой. У него светлые волосы, чёрные глаза.

Всю ночь сотрудники полиции совместно с коллегами из ГИЧС и местными жителями проверяли окрестности.

Поиски продолжаются, в том числе с привлечением дронов и собак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по номеру 112.

ОБНОВЛЕНО в 08.32 Полиция сообщает, что тело ребёнка нашли в выгребной яме во дворе дома. Наши соболезнования семье малыша…

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