Минздрав: 15 человек попали в больницу после ДТП с двумя автобусами под Березой

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что 15 человек попали в больницу после ДТП с двумя автобусами под Березой.
Согласно данным специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава в ДТП в Березовском районе на 124 километре автодороги М1/Е30 «Брест — Минск — граница РФ» с участием двух автобусов пострадали 15 человек.
В пресс-службе отметили, что на помощь выезжали шесть бригад скорой медицинской помощи, которые осмотрели пострадавших и направили в Березовскую и Ивацевичскую центральные районные больницы.
Сообщается, что для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи специалистам в Березовскую ЦРБ оперативно выехала бригада областных врачей-специалистов. У пострадавших в ДТП были диагностированы сочетанные травмы различной степени: переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны, ушибы.
«На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших — четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших — в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении», — уточнили в Минздраве.
Сообщается, что врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. В Минздраве подчеркивают: при необходимости на помощь медикам готовы выехать специалисты республиканского уровня.
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