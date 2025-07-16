Минздрав: 15 человек попали в больницу после ДТП с двумя автобусами под Березой

Сообщается, что врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. В Минздраве подчеркивают: при необходимости на помощь медикам готовы выехать специалисты республиканского уровня.