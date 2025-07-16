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Минздрав: 15 человек попали в больницу после ДТП с двумя автобусами под Березой

Минздрав сказал про 15 пострадавших в результате ДТП с двумя автобусами в Березовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что 15 человек попали в больницу после ДТП с двумя автобусами под Березой.

Согласно данным специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава в ДТП в Березовском районе на 124 километре автодороги М1/Е30 «Брест — Минск — граница РФ» с участием двух автобусов пострадали 15 человек.

В пресс-службе отметили, что на помощь выезжали шесть бригад скорой медицинской помощи, которые осмотрели пострадавших и направили в Березовскую и Ивацевичскую центральные районные больницы.

Сообщается, что для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи специалистам в Березовскую ЦРБ оперативно выехала бригада областных врачей-специалистов. У пострадавших в ДТП были диагностированы сочетанные травмы различной степени: переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны, ушибы.

«На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших — четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших — в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении», — уточнили в Минздраве.

Сообщается, что врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. В Минздраве подчеркивают: при необходимости на помощь медикам готовы выехать специалисты республиканского уровня.

Тем временем два человека погибли в жутком ДТП с BMW и грузовиком под Житковичами.

Кстати, СК раскрыл подробности жуткого смертельного ДТП под Житковичами: «Утром в больнице умер еще один пассажир».

Ранее СК сообщил подробности пожара, случившегося в цеху завода «Керамин» в Минске: «Очаг находился в одном из насосов, в котором произошла утечка масла».