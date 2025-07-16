В Пермском крае осудили мужчину, задушившего своего отца во время ссоры

Суд над мужчиной, который задушил своего отца во время ссоры, прошёл в Пермском крае, сообщает региональная инстанция.
Преступление произошло в городе Лысьве весной 2025 года. 26 марта мужчина выпивал со своим отцом, когда между ними началась ссора, закончившаяся дракой. Во время конфликта прикамец повалил своего родителя на диван и начал душить его, удерживая и давя на грудную клетку ногой. Когда пострадавший скончался, его сын решил скрыть следы преступления и дважды ударил погибшего отца кухонным ножом в шею.
После гибели мужчины было возбуждено уголовное дело, а через некоторое время преступник решил и сам во всём признаться. Обвиняемый рассказал все обстоятельства дела и помог раскрыть его.
«Явка с повинной стала важным обстоятельством, существенно облегчившим расследование дела. Мужчина активно помогал раскрыть преступление, предоставил нужные сведения и даже предоставил собственную одежду, в которой совершил убийство», — рассказывает Пермский краевой суд.
Во время рассмотрения дела лысьвенский суд учёл помощь обвиняемого как смягчающее обстоятельство и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.