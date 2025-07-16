В Пермском крае осудили мужчину, задушившего своего отца во время ссоры

Преступление произошло в городе Лысьве весной 2025 года. 26 марта мужчина выпивал со своим отцом, когда между ними началась ссора, закончившаяся дракой. Во время конфликта прикамец повалил своего родителя на диван и начал душить его, удерживая и давя на грудную клетку ногой. Когда пострадавший скончался, его сын решил скрыть следы преступления и дважды ударил погибшего отца кухонным ножом в шею.