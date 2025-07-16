Омича отправили в колонию за организацию незаконной миграции

В Омске вынесен приговор 30-летнему местному предпринимателю. Мужчину осудили за организацию незаконной миграции.
Расследование вели следователи СУ СКР по Омской области. Предприниматель торговал овощами и фруктами. По версии следствия, он помогал иностранцам легализоваться в России — с января 2022 по май 2024 года он заключил с ними 77 фиктивных трудовых договоров.
Суд признал предпринимателя виновным. По приговору суда ближайший год и шесть месяцев он будет жить не у себя дома, а в колонии-поселении.