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Омича отправили в колонию за организацию незаконной миграции

Он помог легализоваться в Омске 77 иностранцам.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вынесен приговор 30-летнему местному предпринимателю. Мужчину осудили за организацию незаконной миграции.

Расследование вели следователи СУ СКР по Омской области. Предприниматель торговал овощами и фруктами. По версии следствия, он помогал иностранцам легализоваться в России — с января 2022 по май 2024 года он заключил с ними 77 фиктивных трудовых договоров.

Суд признал предпринимателя виновным. По приговору суда ближайший год и шесть месяцев он будет жить не у себя дома, а в колонии-поселении.