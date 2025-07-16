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Семейная ссора обернулась двойным убийством в Костанайской области

Двойное убийство произошло в Костанайской области. Предварительно установлено, что преступление совершено в ходе семейной ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 15 июля текущего года в одном из домов в поселке Карабалык были обнаружены два человека с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, преступление совершено в ходе семейной ссоры.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 45-летний житель поселка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.