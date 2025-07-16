Семейная ссора обернулась двойным убийством в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 15 июля текущего года в одном из домов в поселке Карабалык были обнаружены два человека с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, преступление совершено в ходе семейной ссоры.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 45-летний житель поселка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.