В Челябинске 12-летний мальчик попал под колеса машины в комендантский час

Напомним, в России действует комендантский час для несовершеннолетних. Это означает, что дети и подростки не могут находиться на улице или в общественных местах без взрослых в ночное время, в Челябинской области дети до 16 лет могут свободно гулять до 22:00. ДТП произошло как раз в это время.