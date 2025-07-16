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В Челябинске 12-летний мальчик попал под колеса машины в комендантский час

В Челябинске 12-летний мальчик попал под колеса машины в комендантский час, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно вечером 15 июля.

Около дома 137 по улице Каслинская 33-летний водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Телесные повреждения получил мальчик 2013 года рождения. Подняться самостоятельно он не смог, был эвакуирован в больницу реанимационной бригадой СМП.

Напомним, в России действует комендантский час для несовершеннолетних. Это означает, что дети и подростки не могут находиться на улице или в общественных местах без взрослых в ночное время, в Челябинской области дети до 16 лет могут свободно гулять до 22:00. ДТП произошло как раз в это время.