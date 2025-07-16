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В Новороссийске после столкновения с иномаркой погиб 16-летний скутерист

На трассе в Новороссийске произошла авария, в которой погиб подросток.

ДТП случилось около 22:30, когда водитель Nissan ехал со стороны города-героя в Абрау-Дюрсо.

В соцсетях ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что 21-летний автомобилист выехал на встречку. Там иномарка врезалась в скутер Yamaha, на котором передвигался 16-летний юноша.

По данным ведомства, в результате ДТП несовершеннолетний погиб. В больницу отвезли 33-летнего пассажира двухколёсного ТС. ОН получил серьёзные травмы.

По факту аварии уже организована проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в аварии с трактором в Гулькевичском районе пострадали четверо взрослых и подросток.