В Самаре скончался 78-летний выдающийся хирург и главврач онкоцентра В. Тявкин

15 июля 2025 года на 79-м году жизни скончался Виктор Павлович Тявкин — легендарный хирург и организатор здравоохранения Самарской области. Его профессиональный путь длиной в 50 лет стал примером беззаветного служения медицине.
Начинал Виктор Павлович простым хирургом в Зольненской поселковой больнице в 1971 году. Позже работал в Комсомольской объединённой больнице, а с 1986 года возглавлял хирургическую службу сначала городского, затем областного здравоохранения.
В 1992 году он возглавил Самарский областной диагностический центр, а с 2001 по 2008 год руководил онкологическим центром. Именно под его руководством была построена и открыта первая очередь Самарского областного онкологического диспансера — проект, который он курировал с особым вниманием.
Коллеги отмечают, что Виктор Павлович всегда стремился внедрять передовые методы лечения, значительно улучшив качество медицинской помощи в регионе.
Прощание с выдающимся врачом состоится 17 июля с 12:00 до 13:45 по адресу: ул. Алма-Атинская, 236.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования близким Виктора Павловича.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.