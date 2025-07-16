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ВСУ взорвали церковь в Константиновке Сумской области

Российские военнослужащие указали на «очередное военное и религиозное преступление украинских фашистов».

Источник: Аргументы и факты

Командир одной из штурмовых групп ВСУ намеренно отдал приказ на уничтожение церкви в селе Кондратовка Сумской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» — «Северный ветер».

«Вновь зафиксировано очередное военное и религиозное преступление украинских фашистов», — отмечается в публикации.

По данным военнослужащих, ссылающихся на радиоперехваты, соответствующий приказ отдал командир штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Лис.

Этот случай с целенаправленной атакой на храм не первый. В частности, недавно церковь в селе Благовещенка Запорожской области подверглась ударам украинских беспилотников.