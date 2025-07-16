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Пять человек погибли при столкновении иномарки и «Газели» в Калужской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии в Калужской области, унесшей жизни пяти человек.

Источник: Комсомольская правда

В Калужской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля BMW и грузовой «Газели». По предварительным данным, в результате столкновения погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает «КП-Калуга».

Авария случилась в 20:38 мск на 46-м километре автодороги Калуга — Таруса в Ферзиковском районе. В результате аварии погибли все находившиеся в легковом автомобиле — 53-летний водитель, две женщины и мужчина, а также 60-летний водитель грузовика.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

Прежде на Профсоюзной улице в юго-западной части Москвы столкнулись два пассажирских электробуса, заполненных людьми. Как сообщили в московском Департаменте здравоохранения, травмы получили 11 человек, угрозы жизни пострадавших пассажиров нет.