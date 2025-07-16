Рецидивист поджег свою возлюбленную в Красном Селе

Мужчина попытался жестоко расправиться с сожительницей в Красном Селе — он облил ее керосином и поджег. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».
Накануне вечером в квартире на Гатчинском шоссе 49-летний местный житель после совместного распития алкоголя устроил ссору со своей 55-летней сожительницей. В ходе конфликта мужчина облил женщину керосином и поджег.
— Пострадавшую с ожогами 15% тела доставили в НИИ скорой помощи в состоянии средней тяжести. На месте происшествия полиция изъяла вещественные доказательства: газовые баллоны, зажигалку и обгоревшую одежду, — уточняет новостное агентство.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. Как выяснилось, подозреваемый уже имеет судимости за кражу и покушение на кражу.