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Рецидивист поджег свою возлюбленную в Красном Селе

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 15 процентами тела.

Мужчина попытался жестоко расправиться с сожительницей в Красном Селе — он облил ее керосином и поджег. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».

Накануне вечером в квартире на Гатчинском шоссе 49-летний местный житель после совместного распития алкоголя устроил ссору со своей 55-летней сожительницей. В ходе конфликта мужчина облил женщину керосином и поджег.

— Пострадавшую с ожогами 15% тела доставили в НИИ скорой помощи в состоянии средней тяжести. На месте происшествия полиция изъяла вещественные доказательства: газовые баллоны, зажигалку и обгоревшую одежду, — уточняет новостное агентство.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. Как выяснилось, подозреваемый уже имеет судимости за кражу и покушение на кражу.