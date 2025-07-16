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Страшная трагедия в Молдове: Малыша в возрасте года и 8 месяцев, которого искали всю ночь с помощью доронов и собак, нашли в выгребной яме во дворе дома — ребенок погиб

Впервые в стране искали такого маленького пропавшего ребенка.

Поиски малыша в возрасте года и 9 месяцев завершились. Его тело нашли в выгребной яме во дворе дома.

Напомним, что мальчика в возрасте года и 9 месяцев искали с ночи в селе Степ-Сочь Оргеевского района. В полицию 15 июля в 22.30 обратился брат малыша, который сообщил, что ребёнок вышел из дома в неизвестном направлении.

Всю ночь сотрудники полиции совместно с коллегами из ГИЧС и местными жителями проверяли окрестности. Поиски продолжались, в том числе с привлечением дронов и собак.

Наши соболезнования семье малыша…