Страшная трагедия в Молдове: Малыша в возрасте года и 8 месяцев, которого искали всю ночь с помощью доронов и собак, нашли в выгребной яме во дворе дома — ребенок погиб

Поиски малыша в возрасте года и 9 месяцев завершились. Его тело нашли в выгребной яме во дворе дома.
Напомним, что мальчика в возрасте года и 9 месяцев искали с ночи в селе Степ-Сочь Оргеевского района. В полицию 15 июля в 22.30 обратился брат малыша, который сообщил, что ребёнок вышел из дома в неизвестном направлении.
Всю ночь сотрудники полиции совместно с коллегами из ГИЧС и местными жителями проверяли окрестности. Поиски продолжались, в том числе с привлечением дронов и собак.
Наши соболезнования семье малыша…