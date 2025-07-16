Страшная трагедия в Молдове: Малыша в возрасте года и 8 месяцев, которого искали всю ночь с помощью доронов и собак, нашли в выгребной яме во дворе дома — ребенок погиб

Напомним, что мальчика в возрасте года и 9 месяцев искали с ночи в селе Степ-Сочь Оргеевского района. В полицию 15 июля в 22.30 обратился брат малыша, который сообщил, что ребёнок вышел из дома в неизвестном направлении.