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Омские уфсиновцы помогли задержать пьяного водителя

Его автомобиль провалился в кювет, но даже это потенциального убийцу за рулем не остановило.

Источник: Комсомольская правда

Омские уфсиновцы помогли задержать пьяного водителя. Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Омской области ехали по своим служебным делам, когда заметили на улице Барабинская завалившийся в кювет автомобиль. Водитель попросил о помощи — вытащить машину на асфальт. Затем, по всей видимости, хотел продолжить движение.

Уфсиновцы откликнулись на просьбу, однако в процессе общения с попавшим в беду водителем заметили — мужчина изрядно пьян. Он шатался, невнятно разговаривал и распространял вокруг алкогольное амбре.

«Понимая опасность ситуации, начальник караула Алексей Бабич незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть Госавтоинспекции. Сотрудники экипажа прибыли на место и зафиксировали факт дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в пресс-службе УФСИН по Омской области.

Руководство ведомство выразило благодарность бдительным сотрудникам — задержав пьяного водителя, они, возможно, спасли чью-то жизнь.