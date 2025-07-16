Омские уфсиновцы помогли задержать пьяного водителя. Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Омской области ехали по своим служебным делам, когда заметили на улице Барабинская завалившийся в кювет автомобиль. Водитель попросил о помощи — вытащить машину на асфальт. Затем, по всей видимости, хотел продолжить движение.