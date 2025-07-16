Омские уфсиновцы помогли задержать пьяного водителя. Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Омской области ехали по своим служебным делам, когда заметили на улице Барабинская завалившийся в кювет автомобиль. Водитель попросил о помощи — вытащить машину на асфальт. Затем, по всей видимости, хотел продолжить движение.
Уфсиновцы откликнулись на просьбу, однако в процессе общения с попавшим в беду водителем заметили — мужчина изрядно пьян. Он шатался, невнятно разговаривал и распространял вокруг алкогольное амбре.
«Понимая опасность ситуации, начальник караула Алексей Бабич незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть Госавтоинспекции. Сотрудники экипажа прибыли на место и зафиксировали факт дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в пресс-службе УФСИН по Омской области.
Руководство ведомство выразило благодарность бдительным сотрудникам — задержав пьяного водителя, они, возможно, спасли чью-то жизнь.