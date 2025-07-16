Мастер уфимского завода отделался условным сроком за смерть подчиненного

В Уфе вынесли приговор 40-летнему мастеру производственного цеха ООО «Уфимский завод резервуарных и металлических конструкций». Мужчину, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным ведомств, в октябре прошлого года подсудимый допустил к работе на листоправильном станке слесаря по сборке металлоконструкций, хотя тот был пьян. При этом данная работа не входила в обязанности мужчины. В ходе ее выполнения металлическая заготовка сместилась и придавила ногу рабочего, от полученной травмы он скончался в медицинском учреждении.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
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