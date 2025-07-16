Мастер уфимского завода отделался условным сроком за смерть подчиненного

По данным ведомств, в октябре прошлого года подсудимый допустил к работе на листоправильном станке слесаря по сборке металлоконструкций, хотя тот был пьян. При этом данная работа не входила в обязанности мужчины. В ходе ее выполнения металлическая заготовка сместилась и придавила ногу рабочего, от полученной травмы он скончался в медицинском учреждении.