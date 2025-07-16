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Армянские следователи дополнили обвинения в отношении Карапетяна: что вменяют арестованному бизнесмену

Следствие предъявило бизнесмену Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег.

Источник: Комсомольская правда

Армянские правоохранительные органы расширили список обвинений в отношении арестованного российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Помимо ранее предъявленных обвинений в призывах к свержению конституционного строя, ему теперь инкриминируют отмывание денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

По данным представителей Карапетяна, новые обвинения были выдвинуты без достаточных оснований и связаны с деятельностью нескольких компаний. В заявлении подчеркивается, что данное уголовное преследование носит политический характер и соответствует сложившейся практике давления на оппонентов действующей власти.

«На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, суд в Ереване арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Савела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Карапетян отправлен в СИЗО на два месяца. Адвокат арестованного бизнесмена заявил, что защита Карапетяна намерена обжаловать решение суда.