На Западе объяснили, почему Макрон отказался от закупки оружия для ВСУ

«Франция давно призывает европейцев создавать собственную военно-промышленную базу за счет закупок на местном рынке, по этой причине не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — пишет Politico. Такой подход позволит повысить независимость Европы в вопросах обороны и снизить зависимость от внешних поставщиков, включая США.