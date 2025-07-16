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На Западе объяснили, почему Макрон отказался от закупки оружия для ВСУ

Франция не присоединилась к инициативе США по закупке американского вооружения для нужд Украины. Причиной стала позиция президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего за развитие самостоятельной европейской военно-промышленной базы. Об этом пишет издание Politico.

Франция призывает создавать собственную военно-промышленную базу.

Франция не присоединилась к инициативе США по закупке американского вооружения для нужд Украины. Причиной стала позиция президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего за развитие самостоятельной европейской военно-промышленной базы. Об этом пишет издание Politico.

«Франция давно призывает европейцев создавать собственную военно-промышленную базу за счет закупок на местном рынке, по этой причине не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — пишет Politico. Такой подход позволит повысить независимость Европы в вопросах обороны и снизить зависимость от внешних поставщиков, включая США.

Ранее в центре Парижа состоялась масштабная демонстрация против поставок вооружения Украине и вовлечения Франции в вооруженный конфликт. Несколько сотен участников под руководством председателя партии «Патриоты» Флориана Филиппо прошли по центральным улицам города, выражая протест и требуя выхода Франции из НАТО.

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