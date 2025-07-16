Ростовчанам заплатят за информацию о преступлениях

Об этом рассказал журналистам начальник донского полицейского главка Александр Речицкий. С июня каждый житель Ростовской области в круглосуточно режиме может сообщить информацию, включая фото и видео о преступлениях. Кроме благодарности от сотрудников полиции граждан ожидает и поощрение.
«За наиболее важные сообщения, которые способствуют раскрытию преступлений или предотвращению тяжких последствий, мы будем прорабатывать вопрос о поощрении. Это не обязательно денежная сумма, но мы находим способ поблагодарить людей», — отметил Речицкий.
Например, в июне за информацию о двойном убийстве полиция обещала заплатить 500 тысяч рублей. Кроме того, начальник ГУ МВД по региону рассказал, что жители могут прислать информацию о противоправных действиях по телефону доверия или мессенджеру. В настоящее время на телефон доверия ежесуточно приходит по 5−10 звонков. Даже если к моменту прибытия полицейских преступников не будет на месте, позже их идентифицируют и привлекут к ответственности. Ранее сообщалось, что отказавшимся от взятки сотрудникам полиции выплатят вознаграждение.