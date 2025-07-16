Ростовчанам заплатят за информацию о преступлениях

Например, в июне за информацию о двойном убийстве полиция обещала заплатить 500 тысяч рублей. Кроме того, начальник ГУ МВД по региону рассказал, что жители могут прислать информацию о противоправных действиях по телефону доверия или мессенджеру. В настоящее время на телефон доверия ежесуточно приходит по 5−10 звонков. Даже если к моменту прибытия полицейских преступников не будет на месте, позже их идентифицируют и привлекут к ответственности. Ранее сообщалось, что отказавшимся от взятки сотрудникам полиции выплатят вознаграждение.