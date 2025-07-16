Убитые в квартире на Щелковском шоссе были наркоманами

Так, 35-летняя гражданка получила судимость в 2019 году — ее задержали при подготовке закладок в парке «Сокольники». Преображенский суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно. Второй погибший, 46-летний мужчина, имел несколько судимостей — за кражи магнитол из машин и хранение наркотиков. Освободился он после 6-летнего тюремного заключения в 2024 году и проживал в квартире на Щелковском шоссе, где и произошло убийство.