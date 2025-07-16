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В Самаре задержали девушку с крупной партией синтетических наркотиков

В Самаре возбуждено уголовное дело против 19-летней жительницы Чапаевска, которую задержали за попытку сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.

В Самаре возбуждено уголовное дело против 19-летней жительницы Чапаевска, которую задержали за попытку сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Полицейские обнаружили у девушки более 260 граммов запрещённого вещества в арендованной квартире. По данным областного главка, она планировала распространять наркотики через закладки, но была задержана в лесном массиве Красноглинского района.

Экспертиза подтвердила, что изъятое — синтетический наркотик. Девушка призналась, что приобрела его через интернет.

Суд отправил подозреваемую под стражу. Ведётся расследование, полиция ищет возможных соучастников и канал поставки наркотиков.

А ранее в Жигулевске росгвардейцы поймали мужчину со свертком «синтетики».

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