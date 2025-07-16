Скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Воронеж

Умер мужчина, который пострадал при ночной атаке беспилотников на Воронеж. Об этом в среду, 16 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавший находился в коме после тяжелого ранения головы.
— В то же время в одной из больниц двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику. Желаю им, как и всем раненым, скорейшего выздоровления, — уточнил глава региона.
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