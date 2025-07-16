Девочка из США победила 3-метрового аллигатора, утащившего ее под воду

Подросток из Флориды, 15-летняя Саммер Хайнот, победила в схватке с трехметровым аллигатором, который утащил ее под воду, инцидент подтвердил офис шерифа округа Уолтон, передает телеканал Fox News.
По словам девушки, аллигатор пытался съесть ее ногу.
«Я просто начала изо всех сил бить его по голове. Он отпустил меня, а потом снова схватил. А когда он отпустил меня во второй раз и схватил снова, он утащил меня под воду, и он как будто тряс мою ногу», — рассказала Хайнот.
Каждый раз, когда аллигатор отпускал девушку, она пыталась бежать вверх, окончательно выбраться ей удалось при помощи друга.
Она отметила, что просто плавала в бассейне, когда почувствовала прикосновение.
По словам врачей, Хайнот повезло — нога, в которую вцепился аллигатор, сильно повреждена, но ее не надо ампутировать.
Ранее стало известно, что власти США построят во Флориде окруженную аллигаторами тюрьму для мигрантов.