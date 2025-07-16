Мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве двух знакомых

Силовики задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на востоке Москвы. Об этом в среду, 16 июля, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным следствия, в ночь с 15 на 16 июля мужчина в результате внезапного конфликта на почве личной неприязни нанес знакомым множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.
В ГСУ СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Задержанный дает признательные показания.
— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности, — написали в Telegram-канале столичной прокуратуры.
О произошедшем стало известно утром 16 июля. В квартире дома на Щелковском шоссе обнаружили тела 47-летнего мужчины и 35-летней женщины с ножевыми ранениями.
10 июля правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве 19-летней знакомой в Прокопьевске Кемеровской области.