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Пять человек погибли в ДТП с «БМВ» и «Фордом» в российском регионе

В Калужской области в результате ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «Форд» оборвались жизни пяти человек.

В Калужской области в результате ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «Форд» оборвались жизни пяти человек. Как проинформировали в региональном главке МВД, инцидент случился в вечернее время 15 июля 2025 года на 46-м километре автодороги Калуга — Таруса в Ферзиковском районе.

Согласно предварительной информации, столкновение легкового иномарки с грузовой автомашиной привело к гибели пятерых человек. Четверо погибших находились в легковом транспортном средстве, пятый — в грузовом «Форде».

На месте происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная бригада. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Точные причины столкновения транспортных средств в настоящий момент остаются невыясненными.

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