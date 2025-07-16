Пять человек погибли в ДТП с «БМВ» и «Фордом» в российском регионе

В Калужской области в результате ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «Форд» оборвались жизни пяти человек. Как проинформировали в региональном главке МВД, инцидент случился в вечернее время 15 июля 2025 года на 46-м километре автодороги Калуга — Таруса в Ферзиковском районе.