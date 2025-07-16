Mash: ведущего «До и после полуночи» Молчанова экстренно увезли в больницу

Mash уточняет, что ранее Молчанов перенес серьезные проблемы со здоровьем: в 2021 году ему была проведена операция по пересадке печени из-за онкологического заболевания, а год спустя телеведущий перенес инфаркт. Также известно, что недавно он вернулся из Израиля, где был вынужден провести около трех недель в бомбоубежище.