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Mash: ведущего «До и после полуночи» Молчанова экстренно увезли в больницу

Телеведущий Владимир Молчанов, автор программы «До и после полуночи», экстренно госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве.

Телеведущий Владимир Молчанов, автор программы «До и после полуночи», экстренно госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Телеведущего Владимира Молчанова в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что 74-летний журналист почувствовал себя плохо минувшей ночью — у него наблюдалась сильная рвота, врачи подозревают желудочно-кишечное кровотечение.

Mash уточняет, что ранее Молчанов перенес серьезные проблемы со здоровьем: в 2021 году ему была проведена операция по пересадке печени из-за онкологического заболевания, а год спустя телеведущий перенес инфаркт. Также известно, что недавно он вернулся из Израиля, где был вынужден провести около трех недель в бомбоубежище.