В Уфе мотоциклист врезался в стоявшую на обочине машину и погиб

По данным ГАИ города, сегодня утром, по предварительным данным, водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по Затонскому шоссе со стороны Кушнаренково в сторону Уфы. Здесь он допустил столкновение с остановившейся на обочине «Ладой Грантой».
При столкновении 25-летний водитель мотоцикла скончался на месте трагедии до приезда медпомощи.
Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.
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