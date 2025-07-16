В Уфе мотоциклист врезался в стоявшую на обочине машину и погиб

По данным ГАИ города, сегодня утром, по предварительным данным, водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по Затонскому шоссе со стороны Кушнаренково в сторону Уфы. Здесь он допустил столкновение с остановившейся на обочине «Ладой Грантой».