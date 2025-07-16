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В Уфе мотоциклист врезался в стоявшую на обочине машину и погиб

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

По данным ГАИ города, сегодня утром, по предварительным данным, водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по Затонскому шоссе со стороны Кушнаренково в сторону Уфы. Здесь он допустил столкновение с остановившейся на обочине «Ладой Грантой».

При столкновении 25-летний водитель мотоцикла скончался на месте трагедии до приезда медпомощи.

Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.

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