Лишился глаза: в Кунгуре с предпринимателя взыскали миллион за травму, полученную на аттракционе

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а также предупрежден о применении штрафной санкции и иных принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. В целях обеспечения исполнения решения суда сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на его счета в банках. В результате проведенной работы вся сумма компенсации своевременно поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателю.