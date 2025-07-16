Лишился глаза: в Кунгуре с предпринимателя взыскали миллион за травму, полученную на аттракционе

Инцидент произошел на аттракционе «Пневматический тир» в парке культуры и отдыха г. Кунгура. Юный посетитель при перезарядке пистолета на огневом рубеже случайно выстрелил в сторону билетного контролера-оператора. В результате выстрела пулька попала в глаз 26-летнего работника, причинив проникающее ранение.
Вследствие полученной травмы пострадавший фактически ослеп на один глаз, острота второго постепенно снижалась из-за постоянной нагрузки. Также, в связи со значительной утратой трудоспособности, молодой человек не мог устроиться на работу, что значительно усугубляло психотравмирующую ситуацию. Все это стало поводом для подачи иска о взыскании компенсации морального вреда.
Виновным в произошедшем суд счел индивидуального предпринимателя, не обеспечившего средствами индивидуальной защиты своего работника и допустившего использование в тире оружия в отсутствие какой-либо его фиксации и неограниченном обзоре для выстрела.
Исполнительный документ о взыскании с ИП компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а также предупрежден о применении штрафной санкции и иных принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. В целях обеспечения исполнения решения суда сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на его счета в банках. В результате проведенной работы вся сумма компенсации своевременно поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателю.