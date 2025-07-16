В жилом доме в Новосибирской области вынесло стены после взрыва

По данным telegram-канала АСТ-54 Black, дом был газифицирован, и именно утечка бытового газа рассматривается как основная версия случившегося. Сразу после взрыва на место происшествия прибыли спасатели и экстренные службы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работу по осмотру помещений.