Под Самарой 78-летний водитель «семерки» влетел в 21-летнего мужчину на «весте»

15 июля около половины двенадцатого дня на трассе между Сызранью и Волжским Утёсом произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, виновником аварии стал 78-летний водитель «семёрки» (ВАЗ-2107).
Что произошло:
Водитель «классики» поворачивал налево, нарушив при этом два важных правила — он пересек сплошную разделительную линию и проигнорировал знак, предписывающий движение прямо. В этот момент его автомобиль столкнулся с «Ладой Веста», которой управлял 21-летний парень, двигавшийся по встречной полосе.
В результате ДТП пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, но потребуется лечение.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.
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