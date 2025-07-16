В многоквартирном доме под Новосибирском произошел взрыв

В единой дежурно-диспетчерской службе ТАСС сообщили, что при хлопке пострадала женщина, у нее диагностировано сотрясение мозга. Разбор завалов продолжается. В пресс-службе МЧС РФ агентству уточнили, что под завалами могут находиться два человека. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.