Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В многоквартирном доме под Новосибирском произошел взрыв

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме поселка Красный яр Новосибирского района», — говорится в сообщении.

В единой дежурно-диспетчерской службе ТАСС сообщили, что при хлопке пострадала женщина, у нее диагностировано сотрясение мозга. Разбор завалов продолжается. В пресс-службе МЧС РФ агентству уточнили, что под завалами могут находиться два человека. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Как сообщили очевидцы происшествия, до взрыва жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил часть дома, вокруг здания лежит множество обломков. По данным МЧС, возгорания не произошло. В кирпичном доме 1963 года два подъезда, он газифицирован.