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Газ взорвался в жилом доме в Новосибирской области

В доме в поселке Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв. Отмечается, что дом был газифицирован, основной версией произошедшего рассматривается утечка бытового газа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили региональные СМИ.

В доме в поселке Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв. Отмечается, что дом был газифицирован, основной версией произошедшего рассматривается утечка бытового газа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили региональные СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел на втором этаже здания, в результате ЧП в здании вынесло стены.

Сразу после взрыва на место прибыли спасатели и экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, осмотр помещений продолжается, передает Ura.ru.

В мае взрыв произошел на 18-м этаже многоквартирного дома в Ставрополе. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Глава города Иван Ульянченко заявил, что в квартире взорвался бытовой газ.

Позже в Сети появилось видео, на котором показана обстановка внутри взорвавшейся квартиры в Ставрополе. При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар полностью потушен.