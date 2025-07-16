Газ взорвался в жилом доме в Новосибирской области

В мае взрыв произошел на 18-м этаже многоквартирного дома в Ставрополе. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Глава города Иван Ульянченко заявил, что в квартире взорвался бытовой газ.