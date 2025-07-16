Ресторан, где отравились выпускники в Перми, просит открыться досрочно

Речь идёт о банкетном зале White Hall, происшествия в котором случились в конце июня 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сразу несколько школьников, которые отмечали выпускной в заведении, пожаловались на симптомы отравления после праздника. После инцидента было возбуждено уголовное дело, а Роспотребнадзор провёл проверку в ресторане.