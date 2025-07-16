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Ресторан, где отравились выпускники в Перми, просит открыться досрочно

Ранее его закрыли на 90 суток после проверки Роспотребнадзора.

Ресторан, в котором отравились выпускники в Перми, просит разрешения открыться досрочно, сообщает Properm.ru.

Речь идёт о банкетном зале White Hall, происшествия в котором случились в конце июня 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сразу несколько школьников, которые отмечали выпускной в заведении, пожаловались на симптомы отравления после праздника. После инцидента было возбуждено уголовное дело, а Роспотребнадзор провёл проверку в ресторане.

Сотрудники ведомства обнаружили на месте множество нарушений, которые стали основанием для обращения с иском в суд. Инстанция согласилась с ведомством и постановила приостановить деятельность заведения на 90 суток.

По данным портала, 15 июля в Ленинский районный суд поступило ходатайство от администрации ООО «Вайт холл», которое просит возобновить работу заведения досрочно. Рассмотрение этого вопроса назначено на 18 июля.