В Самаре 49-летний водитель «девятки» влетел в 44-летнею женщину на Land Rover

Вчера вечером, около 20:30, в Октябрьском районе Самары произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На улице Ново-Садовой, возле дома 140, столкнулись автомобили ВАЗ-21093 и Land Rover.
По предварительным данным, 49-летний водитель «девятки», двигаясь по Ново-Садовой в сторону улицы Лейтенанта Шмидта, нарушил правила дорожного движения. Мужчина допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с внедорожником под управлением 44-летней женщины.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Его текущее состояние уточняется. Женщина за рулём Land Rover не пострадала.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется установлению причин выезда на встречную полосу — одного из самых опасных нарушений ПДД.