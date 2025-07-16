В Самаре 49-летний водитель «девятки» влетел в 44-летнею женщину на Land Rover

По предварительным данным, 49-летний водитель «девятки», двигаясь по Ново-Садовой в сторону улицы Лейтенанта Шмидта, нарушил правила дорожного движения. Мужчина допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с внедорожником под управлением 44-летней женщины.