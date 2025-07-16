В жилом доме в Новосибирской области взорвался газ: онлайн-трансляция

Квартира, где произошел взрыв, несколько лет назад перешла по наследству супругу бывшей владелицы после ее смерти. Однако мужчина был впоследствии выселен за неуплату, хотя время от времени продолжал посещать это жилье. В квартире этажом ниже проживала молодая женщина. Об этом рассказывают жители поселка.