В жилом доме в Новосибирской области взорвался газ: онлайн-трансляция

Основной причиной происшествия рассматривается утечка бытового газа.
В Красном Яре Новосибирской области в жилом доме произошел взрыв. ЧП произошло на втором этаже здания, что привело к частичному обрушению стен. Предварительно, здание было подключено к газоснабжению. Основной причиной происшествия рассматривается утечка бытового газа. Что известно о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
09:10 По словам очевидцев, напротив дома, где произошел взрыв, находится школа № 30. Предварительно, школа не пострадала.
09:13 Предварительно, в результате взрыва погиб мужчина. Женщина получила травмы и была госпитализирована с диагнозом сотрясение мозга. Есть вероятность, что под завалами дома № 11 остается еще один человек. Об этом пишет Mash Siberia.
Квартира, где произошел взрыв, несколько лет назад перешла по наследству супругу бывшей владелицы после ее смерти. Однако мужчина был впоследствии выселен за неуплату, хотя время от времени продолжал посещать это жилье. В квартире этажом ниже проживала молодая женщина. Об этом рассказывают жители поселка.
09:42 В Доме культуры Красного Яра ведутся приготовления к приему жителей двухэтажного дома, пострадавших в результате взрыва. Как сообщили корреспонденту НГС в учреждении, для организации размещения людей из отпуска были вызваны подсобные рабочие, кабинеты сейчас освобождаются.
09:48 Полицейские обеспечивают свободный проезд специализированной техники и организуют оцепление территории происшествия. Необходимые действия предпринимаются для поддержания порядка и безопасности.
09:59 Один человек скончался, еще один получил травмы. Соответствующую информацию предоставил областной Минздрав.
10:12 Вблизи эпицентра взрыва организован оперативный штаб. На месте происшествия задействованы представители МЧС, сотрудники правоохранительных структур, а также представители администрации сельсовета.
10:38 В квартире, в которой произошел взрыв, жил мужчина, регулярно выпивавший. Перед взрывом компанию «с бутылкой» видели соседи. Об этом сообщили жители поселка URA.RU.