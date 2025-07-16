Женщина похитила и изнасиловала бывшего возлюбленного

В Зимбабве арестовали 26-летнюю Аманду Чизангу Чаканюку по обвинению в похищении и изнасиловании своего бывшего бойфренда, 38-летнего Линоса Гапанге. Об этом сообщает местная газета The Herald.
Инцидент произошел 12 июля в Хараре. По информации издания, Чаканюка вместе с пятью сообщниками явилась к Гапанге домой. Они обвинили его в изнасиловании экс-возлюбленной, в результате чего она забеременела.
Мужчину насильно посадили в машину и отвезли в отель, где заставили заняться с Чаканюкой незащищенным сексом «для снятия колдовства». После этого нападавшие отобрали у Гапанги 142 доллара и скрылись.
Женщина арестована. Ей и ее сообщникам предъявлены обвинения в похищении и ограблении. Расследование продолжается.
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