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Женщина похитила и изнасиловала бывшего возлюбленного

В Зимбабве арестовали 26-летнюю Аманду Чизангу Чаканюку по обвинению в похищении и изнасиловании своего бывшего бойфренда, 38-летнего Линоса Гапанге.

В Зимбабве арестовали 26-летнюю Аманду Чизангу Чаканюку по обвинению в похищении и изнасиловании своего бывшего бойфренда, 38-летнего Линоса Гапанге. Об этом сообщает местная газета The Herald.

Инцидент произошел 12 июля в Хараре. По информации издания, Чаканюка вместе с пятью сообщниками явилась к Гапанге домой. Они обвинили его в изнасиловании экс-возлюбленной, в результате чего она забеременела.

Мужчину насильно посадили в машину и отвезли в отель, где заставили заняться с Чаканюкой незащищенным сексом «для снятия колдовства». После этого нападавшие отобрали у Гапанги 142 доллара и скрылись.

Женщина арестована. Ей и ее сообщникам предъявлены обвинения в похищении и ограблении. Расследование продолжается.

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