Экс-мэра Красноперекопска и его заместителя будут судить за взятки

Сотрудники управления по расследованию особо важных дел установили, что в 2020 году между администрацией и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий Красноперекопска на сумму свыше 89 млн рублей. Действующий на тот момент глава муниципальной администрации поручил своему первому заместителю, курирующему сферу строительства и благоустройства, указать директору этой фирмы на необходимость передать ему 1 миллион 520 тысяч рублей «за принятие работ без замечаний, своевременное перечисление бюджетных денежных средств на расчетный счет подрядчика и общее покровительство, выражающееся в возможности заключения последующих муниципальных контрактов администрацией с коммерческой организацией». На полученные средства сити-менеджер поручил приобрести ему автомобиль, что и было в дальнейшем сделано. В последующем глава распорядился автомобилем по собственному усмотрению, зарегистрировав тот на родственника.