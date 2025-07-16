Родители учеников НИШ стали жертвами обмана фонда Перизат Кайрат

По данным стороны обвинения, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева использовали фонд «Bizbirgemiz Qazaqstan 2030» для сбора пожертвований, которые впоследствии тратились на личные нужды: от поездок за границу до элитных покупок. Само объединение, по версии следствия, было создано как фиктивная структура для легализации доходов, полученных обманным путём.