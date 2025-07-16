В Красносулинском районе в реку сбрасывали нечистоты

Минприроды региона после публикаций в интернете о фактах слива сточных вод в реку Кундрючья выехали на место и провели обследования. Было обнаружен сброс сточных вод с очистных сооружений канализации Красного Сулина. В результате от места сброса сточных вод до места впадения в реку Кундрючья вода стала мутной и темной. Инспекторы не зафиксировали гибель биоресурсов.