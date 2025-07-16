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В Красносулинском районе в реку сбрасывали нечистоты

В реку Кундрючья в Красносулинском районе сбрасывали сточные воды очистных канализации. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды по Ростовской области. Специалисты.

Источник: amic.ru

Минприроды региона после публикаций в интернете о фактах слива сточных вод в реку Кундрючья выехали на место и провели обследования. Было обнаружен сброс сточных вод с очистных сооружений канализации Красного Сулина. В результате от места сброса сточных вод до места впадения в реку Кундрючья вода стала мутной и темной. Инспекторы не зафиксировали гибель биоресурсов.

. «В связи с тем, что река Кундрючья является объектом федерального государственного экологического контроля (надзора), который на территории Ростовской области осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, информация была направлена в компетентный орган для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий», — сообщает Минприроды региона.