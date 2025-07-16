В Светлом трое друзей ободрали куст розы

Пока в Зеленоградске местным жителям розы раздают, в Светлом цветы воруют. Камеры наблюдения зафиксировали компашку, которая ободрала куст сортовой розы и с огромным букетом удалилась прочь.
В администрации муниципалитета рассказали об акте вандализма и опубликовали ролик.
«Группа недобросовестных граждан, личности которых уже установлены, умышленно повредила кусты роз, высаженные на одной из общественных территорий», — говорится в сообщении.
Поведение вандалов навали легкомысленным и хулиганским.
Информация о них уже передана в полицию.