Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлом трое друзей ободрали куст розы

Действия злоумышленников попали на запись камер наблюдения.

Источник: администрация Светловского округа

Пока в Зеленоградске местным жителям розы раздают, в Светлом цветы воруют. Камеры наблюдения зафиксировали компашку, которая ободрала куст сортовой розы и с огромным букетом удалилась прочь.

В администрации муниципалитета рассказали об акте вандализма и опубликовали ролик.

«Группа недобросовестных граждан, личности которых уже установлены, умышленно повредила кусты роз, высаженные на одной из общественных территорий», — говорится в сообщении.

Поведение вандалов навали легкомысленным и хулиганским.

Информация о них уже передана в полицию.