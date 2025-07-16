В жилом доме под Новосибирском произошёл взрыв газа

Взрыв газа, по предварительным данным, произошёл в двухэтажном жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
«В 12:30 (08:30 мск) поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр», — отметили в подразделении ведомства.
В управлении также добавили, что информация о случившемся уточняется. Также подчёркивается, что возгорания после взрыва не зафиксировано.
Напомним, 7 июля газ взорвался в многоквартирном доме в Курске. В результате инцидента пострадал один человек. Он получил поверхностные ожоги и был доставлен в больницу.