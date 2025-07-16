В МЧС раскрыли подробности мощного взрыва в доме в Новосибирской области

В доме в Новосибирской области произошел взрыв газовоздушной смеси, заявили в МЧС (архивное фото).
В Новосибирской области в жилом доме поселка Красный Яр произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
«В 12:30 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района», — заявили в пресс-службе ведомства. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме № 11 произошел взрыв. ЧП произошло на втором этаже здания, в результате чего часть стен была повреждена.
На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало.