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В Молдове рейсовый автобус столкнулся с автомобилем: Два человека погибли, десять — в больнице

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Источник: Соцсети

Жуткая авария произошла в Оргеевском районе. утром 16 июля на трассе R6, вблизи села Горное. Столкнулись ВАЗ и рейсовый микроавтобус.

По предварительным данным, 73-летний водитель ВАЗ решил повернуть налево и заехать в населённый пункт, но не убедился в безопасности манёвра. В этот момент в него врезался ехавший в Кишинёв микроавтобус, в котором было 12 пассажиров.

От полученных травм водитель ВАЗ и его пассажир, брат, скончались на месте. 57-летнего водителя микроавтобуса и девятерых пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.