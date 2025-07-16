В Молдове рейсовый автобус столкнулся с автомобилем: Два человека погибли, десять — в больнице

Жуткая авария произошла в Оргеевском районе. утром 16 июля на трассе R6, вблизи села Горное. Столкнулись ВАЗ и рейсовый микроавтобус.
По предварительным данным, 73-летний водитель ВАЗ решил повернуть налево и заехать в населённый пункт, но не убедился в безопасности манёвра. В этот момент в него врезался ехавший в Кишинёв микроавтобус, в котором было 12 пассажиров.
От полученных травм водитель ВАЗ и его пассажир, брат, скончались на месте. 57-летнего водителя микроавтобуса и девятерых пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.