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В двухэтажном доме поселка Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газа

При взрыве газа в доме под Новосибирском пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

В двухэтажном доме поселка Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газа. ЧП произошло днем 16 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что информация о происшествии поступило в 12.30 (08.30 мск). спасатели установили, что взорвалась газовоздушная смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района.

ТАСС со ссылкой на ЕДДС сообщило, что в результате происшествия пострадала женщина. Детали ее состояния не приводятся.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал причину взрыва бытового газа в Курске. По его словам, ЧП произошло в результате утечки газа. Отмечается, что в связи со случившимся пострадал один человек. Молодой человек 24 лет получил лёгкие ожоги, его транспортируют в медицинское учреждение.

Почетный энергетик Александр Москаленко рассказал россиянам, как предотвратить ЧП в домах с газом.

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