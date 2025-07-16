В двухэтажном доме поселка Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газа

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал причину взрыва бытового газа в Курске. По его словам, ЧП произошло в результате утечки газа. Отмечается, что в связи со случившимся пострадал один человек. Молодой человек 24 лет получил лёгкие ожоги, его транспортируют в медицинское учреждение.