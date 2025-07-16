Утонул на глазах у семьи: 63-летний мужчина из Челябинской области погиб в Башкортостане

Мужчина из Челябинской области погиб в Башкортостане. Он утонул в озере Маузды.
Как рассказали в ГУ МЧС по Башкортостану, две сестры со своими мужьями приехали из Челябинской области. Компания решила отдохнуть на природе.
Купаться на выбранном южноуральцами пляже запрещено. Но компанию это не смутило. Подвыпив, за полчаса до полуночи все зашли в воду.
63-летний мужчина на 20 метров отплыл от берега и стал тонуть. Все происходило на глазах других отдыхающих. Спасти тонущего пенсионера не успели, смогли только вытащить на берег его тело.