На имущество дочери бывшего замминистра обороны Булгакова наложен арест

Булгакову инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере, однако он отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям. Уголовное дело связано с заключением контрактов на проведение энергетического аудита систем освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, расположенной в Санкт-Петербурге. К выполнению работ в качестве субподрядчика была привлечена компания, находящаяся под контролем обвиняемого, которая, по мнению следствия, получила незаконную прибыль в размере около 50 миллионов рублей.