Экстремала-мотоциклиста из Самары сотрудники ГИБДД штрафовали на 1300 рублей

В соцсетях распространилось видео, где мотоциклист демонстрировал рискованный трюк на оживлённой трассе.
На участке от улицы Ташкентской до улицы Г. Димитрова он ехал, балансируя на заднем колесе, создавая аварийную ситуацию.
Личность нарушителя установили — им оказался 35-летний житель города. Сотрудники ГИБДД нашли его, хотя мотоцикл был с нечитаемыми номерами.
Полиция провела с мужчиной профилактическую беседу, указав на возможные последствия подобных действий. За нарушение ПДД ему выписали штраф — 1300 рублей.
Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Самары случилось крупное ДТП. На улице Ново-Садовой, у дома 140, столкнулись ВАЗ-21093 и Land Rover.
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