Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области главу НКО поймали на покровительстве и даче взятки

Незаконные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Незаконные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили: руководителя некоммерческой организации поймали на незаконном покровительстве при контроле за заключением договоров на выполнение строительно-монтажных работ.

Все планировали организовать в домах блокированной застройки по нацпроекту «Жилье и городская среда». За это злоумышленник получил деньги. Позже об этом узнали правоохранители.

В апреле в областном СУ СКР завели уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Стражи порядка продолжают собирать доказательства и выяснять детали произошедшего. А 9 июля предъявили обвинение за передачу взятки.

Ранее в Самаре оштрафовали инженера КНПЗ, причастного к преступлению по первой статье.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.