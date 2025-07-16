В Самарской области главу НКО поймали на покровительстве и даче взятки

Незаконные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело.
В ведомстве уточнили: руководителя некоммерческой организации поймали на незаконном покровительстве при контроле за заключением договоров на выполнение строительно-монтажных работ.
Все планировали организовать в домах блокированной застройки по нацпроекту «Жилье и городская среда». За это злоумышленник получил деньги. Позже об этом узнали правоохранители.
В апреле в областном СУ СКР завели уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Стражи порядка продолжают собирать доказательства и выяснять детали произошедшего. А 9 июля предъявили обвинение за передачу взятки.
Ранее в Самаре оштрафовали инженера КНПЗ, причастного к преступлению по первой статье.
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