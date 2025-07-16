РИА Новости: Суд арестовал имущество дочери экс-замглавы Минобороны Булгакова

Прежде расследование выявило, что Булгаков, занимая пост заместителя министра обороны, инициировал создание и стал руководителем организованной преступной структуры. Согласно материалам дела, он привлёк к незаконной деятельности своих знакомых, а также нескольких неустановленных лиц, чтобы осуществлять хищение чужого имущества.