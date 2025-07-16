РИА Новости: Суд арестовал имущество дочери экс-замглавы Минобороны Булгакова

Московский суд арестовал имущество дочери и супруги бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сумма ущерба превышает 49 миллионов рублей, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, суд запретил распоряжаться арестованным имуществом. Следствие полагает, что незаконно полученные Булгаковым средства частично аккумулировались на банковском счете, открытом на его жену.
Адвокат генерала Сергей Севрук сообщил, что расследование уголовного дела фактически завершено, и защита в настоящее время изучает его материалы.
Помимо самого Булгакова, под стражей находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Все они проходят по одному уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Прежде расследование выявило, что Булгаков, занимая пост заместителя министра обороны, инициировал создание и стал руководителем организованной преступной структуры. Согласно материалам дела, он привлёк к незаконной деятельности своих знакомых, а также нескольких неустановленных лиц, чтобы осуществлять хищение чужого имущества.