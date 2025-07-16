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После серьезного взрыва газа в Новосибирской области погиб человек

В Новосибирской области в результате мощного взрыва погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщил Минздрав региона со ссылкой на предварительные данные.

Из-за взрыва Новосибирской области погиб один человек.

В Новосибирской области в результате мощного взрыва погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщил Минздрав региона со ссылкой на предварительные данные.

«По предварительной информации на месте погиб один человек, один получил травмы», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом передает NGS.RU.

Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме № 11 произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадал второй этаж здания.

На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало.

По данным МЧС РФ, при взрыве пострадала женщина, ее осматривают врачи. Сотрудники разбирают обрушенные конструкции. Под завалами могут находиться еще два человека.