После серьезного взрыва газа в Новосибирской области погиб человек

Из-за взрыва Новосибирской области погиб один человек.
В Новосибирской области в результате мощного взрыва погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщил Минздрав региона со ссылкой на предварительные данные.
«По предварительной информации на месте погиб один человек, один получил травмы», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом передает NGS.RU.
Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме № 11 произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадал второй этаж здания.
На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало.
По данным МЧС РФ, при взрыве пострадала женщина, ее осматривают врачи. Сотрудники разбирают обрушенные конструкции. Под завалами могут находиться еще два человека.