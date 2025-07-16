Два человека могут находиться под завалами после взрыва в доме под Новосибирском

Под завалами дома в селе Красный Яр Новосибирской области могут находиться два человека. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, местные жители получили ранения из-за взрыва газовоздушной смеси в квартире двухэтажного двухподъездного многоквартирного кирпичного дома. На данный момент врачи проводят осмотр одной из пострадавших.
— Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, одну пострадавшую женщину осматривают медики. Под завалами могут находиться два человека, — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее также стало известно, что взрыв прогремел на втором этаже здания — в результате ЧП в доме вынесло стены. Сразу после произошедшего на место прибыли спасатели и экстренные службы.