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Два человека могут находиться под завалами после взрыва в доме под Новосибирском

Под завалами дома в селе Красный Яр Новосибирской области могут находиться два человека. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Под завалами дома в селе Красный Яр Новосибирской области могут находиться два человека. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, местные жители получили ранения из-за взрыва газовоздушной смеси в квартире двухэтажного двухподъездного многоквартирного кирпичного дома. На данный момент врачи проводят осмотр одной из пострадавших.

— Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, одну пострадавшую женщину осматривают медики. Под завалами могут находиться два человека, — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее также стало известно, что взрыв прогремел на втором этаже здания — в результате ЧП в доме вынесло стены. Сразу после произошедшего на место прибыли спасатели и экстренные службы.