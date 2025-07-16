В Абакане задержан предприниматель по делу о гибели горнолыжницы

По данным следствия, 58-летний предприниматель оказывал платные услуги проката горнолыжного снаряжения и подъема на склон, но не обеспечил должную безопасность трассы. Он не провел классификацию склона, не получил необходимые разрешения, не установил защитные сетки и ограждения на опасных участках.