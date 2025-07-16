В Абакане задержан предприниматель по делу о гибели горнолыжницы

В Абакане задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании небезопасных услуг. На горнолыжной трассе в природном парке «Ергаки» трагически погибла 15-летняя девушка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
По данным следствия, 58-летний предприниматель оказывал платные услуги проката горнолыжного снаряжения и подъема на склон, но не обеспечил должную безопасность трассы. Он не провел классификацию склона, не получил необходимые разрешения, не установил защитные сетки и ограждения на опасных участках.
2 февраля 2025 года девушка, воспользовавшись услугами проката и подъема, при спуске столкнулась с деревом, не огороженным защитными элементами, и получила травмы, не совместимые с жизнью.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств трагедии.
Как ранее писал «МК в Красноярске», школьница разбилась в Ергаках во время катания на лыжах. Следователи Шушенского межрайонного следственного отдела краевого ГСУ СК РФ работали на месте происшествия.